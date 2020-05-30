سلطنة عمان تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 بينهم 260 حالة لعمانيين، و343 حالة لغير العمانيين.





وأوضحت الصحة العمانية أن العدد الكلي للحالات المصابة بفيروس كورونا داخل عمان وصل إلى 10423 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 42.





اقرأ أيضًا:





وأكدت الوزارة العمانية أن عدد الحالات التي تعافت من كورونا بلغ 2396 حالة.





وأهابت وزارة الصحة بسلطنة عمان من جميع المواطنين والمقيمين الحفاظ على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب المس للوجه والأنف والفم والعينين.





وطالبت صحة عمان بضرورة اتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.