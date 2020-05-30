عمال غزل المحلة يرفعون شعار الانضباط وارتداء "كمامات" وطوارئ للوقاية من "كورونا".. صور

أعلن الآلاف من عمال وردية الصباحية غزل المحلة بمحافظة الغربية اليوم عن رفعهم شعار الانضباط والالتزام بأمر "كورونا المستجد " من خلال ارتداء الماسكات وكمامات "الوقائية " للحد من أخطار تفشي أعراض الإصابة على مستوى أقسام والمصانع والعنابر الإنتاجية على مستوى الورديات الثلاثة خلال المرحلة المقبلة.

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وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوقائية لمنع التكدس وأماكن الزحام للوقاية من أخطار تفشي وباء "كوفيد 19" لتأمين أرواح المواطنين .

وأعطي المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة توجيهاته إلى مساعديه بأهمية الالتزام بتوجيهات الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج والبدء في تطبيق آليات الحظر وتنظيم مواعيد تشغيل الورديات ومنع أى تكدسات أو تجمعات مبالغة فضلا عن إعطاء أجازات لمن تنطبق عليه الشروط مدفوعة الأجر.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة على أهمية توفير عدد 2 جهاز كاشف حراري لفيرس كورونا بمصانع الشركة وإجراء الكشف الطبي على جميع العاملين داخل الأقسام والمصانع تحت إشراف القطاع الطبي ومشاركة الأمن الصناعي وأمن الشركة .

وكان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية أصدر توجيهاته الى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بالتنسيق مع مدراء المواقف ، بالتشديد علي التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، اغتبارًا من صباح اليوم السبت، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك منتصف الشهر الجاري .

وأشار محافظ الغربية أن هذه التعليمات تأتي في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.