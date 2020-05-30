فى 6 خطوات.. تعرف على كيفية كتابة مشروع بحثى لـ خدمة اجتماعية حلوان

يبدأ طلاب كلية الخدمة الاجتماعية تسليم المشاريع البحثية ابتداء من الغد الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٠، لذا ننشر لطلاب الكلية ضوابط ومعايير عمل هذه المشاريع، و ذلك بعد استبدال الامتحان التقليدى للفصل الدراسى الثانى للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ لطلاب الجامعات المصرية بمشاريع بحثية وامتحانات إلكترونية، وإعلان جامعة حلوان تطبيق المشاريع البحثية بأغلب الكليات.





حيث إنه وفقا لقرارت مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان يجب:





1- أن يبدأ البحث مقدمة لا تزيد عن صفحة واحدة وتكون متعلقة بموضوع البحث وتمهيدا له ويطرح بها أهم أفكار البحث.





2- سرد عناصر وأفكار الموضوع البحثي فيما لا يزيد عن خمس صفحات.





3- وضع التعريفات النظرية للمصطلحات التى تم استخدامها فى البحث فى صفحتين على الأكثر.





4- يكتب الطالب رأيه العلمى فى الموضوع البحثي.





5- كتابة النتائج التى صول اليها الطلب من خلال البحث فيما لا يزيد عن صفحة واحدة.





6- كتابة المراجع والمصادر التى استخدمها الطالب فى هذا البحث.







