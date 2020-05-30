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محافظات

شاهد.. رسالة متعافية من كورونا بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي

السبت 30/مايو/2020 - 06:54 م
رسالة متعافية من
رسالة متعافية من كورونا بمستشفي أبو خليفة للعزل الطبي
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انجي هيبة
تعافت سيدة مسنة بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبعد قضاء فترة العزل الطبي لها بمستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت مصادر طبية بمستشفي أبو خليفة للعزل الطبي تعافي وحيدة عبد التواب، من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها للعلاج وتحسن حالتها.

ووجهت وحيدة فور علمها بالتعافي، رسالة عبر موقع صدي البلد، قالت فيها:" فور علمي بالإصابة بفيروس كورونا المستجد شعرت أني لن اشفي منه".

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تابعت: "وفور دخولي مستشفى أبوخليفة تفاجأت بتجهيزات المستشفى الفندقية والرعاية الطبية الكبرى التي لاتقل عن المستشفيات الخاصة".

ووجهت الشكر لمستشفى عزل أبوخليفة والطاقم الطبي الذي كان يتابعها على مدار الساعة، قائلة: «خلو بالكم من نفسكم وربنا معاكم وربنا ما يصيب حد بكورونا».
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