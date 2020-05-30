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فن

نجوى فؤاد تنعى الفنان الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 03:45 م
الراحل حسن حسنى
الراحل حسن حسنى
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محمد بدران
نعت الفنانة نجوى فؤاد، الفنان الراحل حسن حسني على حسابها بموقع "إنستجرام".



نشرت نجوى فؤاد صورة للفنان الراحل وعلقت عليها "رحمه الله ع الزميل القدير حسن حسني وانا لله وانا اليه راجعون ويارب اغفر له واعفو عنه وادخله فسيح جناتك.. عزائى الشديد لجميع افراد اسرته ولنا جميعا".

يشار إلى أن الفنان حسن حسني فارق الحياة  غجر اليوم وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وكانت آخر مشاركته الفنية في مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".




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