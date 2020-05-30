دعم مستشفيات الحجر الصحي بالبحيرة بخمسة أجهزة CPR

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة دور المشاركة المجتمعية للمؤسسات والشركات وأهل الخير للمشاركة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات وخاصةً قطاع الصحة.

وذلك من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتلبية احتياجات المواطنين ومساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى تدعيم مستشفى دمنهور التعليمي بوحدة CPR مشاركة مجتمعية، كما تم تجهيز ورفع كفاءة وحدتين CPR على أعلى مستوى الأولى بمستشفى كفر الدوار المركزى والثانية بمستشفى حميات دمنهور بالإضافة لعدد ٢ وحدة CPR بالمعمل المشترك لتصبح محافظة البحيرة تضم عدد ٥ أجهزة CPR.

أقرأ أيضًا:

وفاة أمين شرطة وسيدتين بدمنهور وتشييع جثامينهم

‌

‌

وأثنى اللواء آمنة على أهمية دور المشاركات المجتمعية والتي ساهمت خلال الفترة الماضية فى دعم المستشفيات وتطويرها وتزويدها بأجهزة تنفس صناعي وماكينات للغسيل الكلوي.

وأشاد بالدور الكبير لجيش مصر الأبيض بمحافظة البحيرة والجهود الكبيرة للأطقم الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي وتواصل العمل ليلًا ونهارًا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.