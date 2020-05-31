AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صحة البرلمان: اللائحة التنفيذية لقانون الأمراض المعدية توضح عقوبة مخالفة ارتداء الكمامة

الأحد 31/مايو/2020 - 02:04 ص
إرتداء الكمامة
إرتداء الكمامة
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من الأمراض المعدية والذى سيصوت عليه البرلمان بشكل نهائى فى الجلسة العامة يوم 7 يونيو المقبل ، من المقرر أن تتضمن تفاصيل عن كل ما يتعلق بتدرج الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامة.


وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تدرج عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة والمصالح الحكومية والمنشات تتمثل فى مضاعفة العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.


وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون الأمراض المعدية سيتضمن على سبيل المثال غرامة على كل من لايتردى كمامة فى المواصلات العامة والمصالح الحكومية والمنشآت ، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الأمراض المعدية ستتضمن تفاصيل بشكل أكبر عن القانون على سبيل المثال منها توقع الغرامة على سائق الميكروباص الذى لا يرتدى الكمامة.


وينص قانون الأمراض المعدية على تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن ويتضمن المشروع تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.


ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".


ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.


ووضع  القانون  عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.


ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.


وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يتضرب بالنار..برلمانى يطالب بتطبيق أقصى عقوبة ضد كل من يمنع دفن موتى فيروس كورونا

نائب يشيد بتغليظ العقوبة على كل من يمنع دفن جثمان أى متوفى بكورونا

تعرف على عقوبة رفض دفن المتوفى بكورونا في قانون الأمراض المعدية

البرلمان يقر غرامات مشددة على عدم ارتداء الكمامة وتعطيل دفن ضحايا كورونا.. الأسبوع المقبل

البرلمان يناقش قانون الأمراض المعدية.. اليوم

صحة البرلمان تكشف سبب تأجيل إقرار قانون الأمراض المعدية

ترشيحاتنا

بعد رفض ميركل .. ترامب يعلن تأجيل قمة السبع ودعوة 4 دول أخرى

مؤذن بركة الحاج يحذر الأهالي من كورونا.. فيديو

بالكمامة أمام البحر .. أروى تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

رئيس لجنة مكافحة كورونا يوضح الدواء المستخدم في علاج الفيروس ..فيديو

شملت التوك توك.. متحدث الوزراء يوضح حالات دفع غرامة الكمامة في وسائل النقل.. فيديو

دينا الشربيني لجمهورها: اطمئنوا أنا ورجاء الجداوي بخير.. فيديو

AdvertisementS

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

وزيرة الصحة: 70% من وفيات كورونا تأتي المستشفيات منتهية .. والأهالي ترفض نزول 15% من الحالات بعد وصول الإسعاف

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا على أراضيه

أحمد مرتضى: رئيس الزمالك سبب التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي كان قريبا من التوقيع .. فيديو

السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحا بتخفيف حظر كورونا .. قفز رواد الشواطئ من فوق الجبال يتسبب في مقتل 4 ببريطانيا.. صور

وداعا لمزيل العرق .. 3 طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة في الصيف

تغلب على حرارة الصيف بمشروب البطيخ