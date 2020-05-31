صحة البرلمان: اللائحة التنفيذية لقانون الأمراض المعدية توضح عقوبة مخالفة ارتداء الكمامة

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من الأمراض المعدية والذى سيصوت عليه البرلمان بشكل نهائى فى الجلسة العامة يوم 7 يونيو المقبل ، من المقرر أن تتضمن تفاصيل عن كل ما يتعلق بتدرج الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامة.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تدرج عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة والمصالح الحكومية والمنشات تتمثل فى مضاعفة العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.





وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون الأمراض المعدية سيتضمن على سبيل المثال غرامة على كل من لايتردى كمامة فى المواصلات العامة والمصالح الحكومية والمنشآت ، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الأمراض المعدية ستتضمن تفاصيل بشكل أكبر عن القانون على سبيل المثال منها توقع الغرامة على سائق الميكروباص الذى لا يرتدى الكمامة.





وينص قانون الأمراض المعدية على تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن ويتضمن المشروع تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.



