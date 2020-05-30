في كثير من الاحيان تحدث مواقف خطيرة أثناء القيادة وتعرض حياة السائق والركاب إلى الخطر و منها تعليق دواسة الوقود أثناء القيادة، حيث أنه في هذه الحالة، يتفاجأ السائق بزيادة سرعة السيارة بشكل جنوني دون الضغط على دواسة الوقود ويفقد السائق القدرة على السيطرة علي السيارة و في هذا السياق نطرح عليكم التصرف السليم عند حدوث ذلك .









تعرف علي التصرف الصحيح عند تعليق دواسة البنزين





1- تجنب استخدام فرامل اليد لانه يؤدي إلى ترنح السيارة على الطرق حتى تنقلب أو تغيّر مسارها لتصطدم بسيارات أخرى و هو امر في غاية الخطورة و يقودك لحوادث خطيرة لا قدر الله .





2- تجنب إطفاء المحرك لانه عندما يتوقف المحرك عن العمل يؤدي إلى إيقاف غلق الدركسيون وأيضا تتوقف الفرامل عن العمل.





1- في حالة قيادة سيارة بفتيس اوتوماتيك قم بتحريك عصا الفتيس إلى وضعية N لتفصل دواسة البنزين عن المحرك والإطارات، مما يساعد على تقليل سرعة السيارة حتى يمكن السيطرة عليها من جديد والعمل على توقفها تمامًا بشكل آمن دون خسائر .





2- في حالة قيادة سيارة بفتيس مانيوال اضغط على دواسة الدبرياج بحيث نفصل دوران المحرك عن الحركة ثم بعد ذلك قم بالضغط على الفرامل و حاول تموير الفتيس حتى تتوقف السيارة بشكل آمن .