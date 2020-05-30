AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف علي التصرف الصحيح عند تعليق دواسة البنزين

السبت 30/مايو/2020 - 07:00 م
التصرف الصحيح عند
التصرف الصحيح عند تعليق دواسة البنزين
Advertisements
اشرف عطية
في كثير من الاحيان تحدث مواقف خطيرة أثناء القيادة وتعرض حياة السائق والركاب إلى الخطر و منها تعليق دواسة الوقود أثناء القيادة، حيث أنه في هذه الحالة، يتفاجأ السائق بزيادة سرعة السيارة بشكل جنوني دون الضغط على دواسة الوقود ويفقد السائق القدرة على السيطرة علي السيارة و في هذا السياق نطرح عليكم التصرف السليم عند حدوث ذلك .


تعرف علي التصرف الصحيح عند تعليق دواسة البنزين

1- تجنب استخدام فرامل اليد لانه يؤدي إلى ترنح السيارة على الطرق حتى تنقلب أو تغيّر مسارها لتصطدم بسيارات أخرى و هو امر في غاية الخطورة و يقودك لحوادث خطيرة لا قدر الله .

2- تجنب إطفاء المحرك لانه عندما يتوقف المحرك عن العمل يؤدي إلى إيقاف غلق الدركسيون وأيضا تتوقف الفرامل عن العمل.

1- في حالة قيادة سيارة بفتيس اوتوماتيك قم بتحريك عصا الفتيس إلى وضعية N لتفصل دواسة البنزين عن المحرك والإطارات، مما يساعد على تقليل سرعة السيارة حتى يمكن السيطرة عليها من جديد والعمل على توقفها تمامًا بشكل آمن دون خسائر .

2- في حالة قيادة سيارة بفتيس مانيوال اضغط على دواسة الدبرياج بحيث نفصل دوران المحرك عن الحركة ثم بعد ذلك قم بالضغط على الفرامل و حاول تموير الفتيس حتى تتوقف السيارة بشكل آمن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 اسباب تجعلك تفضل الفتيس المانيوال عن الأوتوماتيك

تعرف علي طرق توقيف سيارتك في الطوارئ مثل المحترفين

الطرق الصحيحة لقيادة السيارة الأوتوماتيك على المرتفعات والمنحدرات

خطوات تمكنك من قيادة سيارة بفتيس مانيوال

خطوات تمكنك من قيادة سيارة بفتيس أوتوماتيك وماذا تعني الأحرف المدونة عليه

مقارنة بين الفتيس المانيوال والفتيس الأوتوماتيك

ترشيحاتنا

العنف يتصاعد.. اغتيال ضابط أمريكي وإصابة آخر في كاليفورنيا بعد مقتل رجل أسود

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. هذه الفئة أقل عرضة لفيروس كورونا

صالح جمعة يظهر صحبة كهربا في الساحل الشمالي.. شاهد

قاوم كورونا.. عصائر صيفية تقوي المناعة

انهيار سعد الصغير من البكاء فى جنازة حسن حسني.. شاهد

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: فرشاة الشعر وبقايا الأظافر منبع للبكتيريا والفيروسات

الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات

الموضة في زمن الكورونا.. أغرب أشكال الكمامات حول العالم.. صور