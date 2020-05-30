تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. ارتداء الكمامات داخل منافذ بيع السلع الغذائية بالقصير

تابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم السبت، الإجراءات الاحترازية التى قام بها فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وارتداء العاملين بالشركة والمواطنين الكمامات الواقية.





أعلنت الوحدة المحلية فى بيان لها ان ذلك فى إطار خطة الدولة بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء عقب انتهاء اجازة العيد والتعامل بحسم مع المخالفين، وتعليمات اللواء أ.ح سعد البدرى رئيس مدينة القصير، بالمتابعة المستمرة للأسواق والمترددين عليها ومتابعة تطبيق إجراءات الوقاية كاملة للحد من انتشار الفيروس المستجد.





كان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا يتم العمل به بعد انتهاء اجازة العيد ولمدة ١٥ يوما، ومن أبرز مواد القرار ارتداء المواطنين الكمامات الواقية بالأسواق ووسائل النقل الجماعي العامة والخاصة والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة وذلك لمجابهة جائحة كورونا وتقليل الإصابة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.