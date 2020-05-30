AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. ارتداء الكمامات داخل منافذ بيع السلع الغذائية بالقصير

السبت 30/مايو/2020 - 05:40 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

تابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم السبت، الإجراءات الاحترازية التى قام بها فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وارتداء العاملين بالشركة والمواطنين الكمامات الواقية.


أعلنت الوحدة المحلية فى بيان لها ان ذلك فى إطار خطة الدولة بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء عقب انتهاء اجازة العيد والتعامل بحسم مع المخالفين، وتعليمات اللواء أ.ح سعد البدرى رئيس مدينة القصير، بالمتابعة المستمرة للأسواق والمترددين عليها ومتابعة تطبيق إجراءات الوقاية كاملة للحد من انتشار الفيروس المستجد.


كان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا يتم العمل به بعد انتهاء اجازة العيد ولمدة ١٥ يوما، ومن أبرز مواد القرار ارتداء المواطنين الكمامات الواقية بالأسواق ووسائل النقل الجماعي العامة والخاصة والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة وذلك لمجابهة جائحة كورونا وتقليل الإصابة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. ارتداء الكمامات داخل منافذ بيع السلع الغذائية بالقصير
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. ارتداء الكمامات داخل منافذ بيع السلع الغذائية بالقصير
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. ارتداء الكمامات داخل منافذ بيع السلع الغذائية بالقصير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارات تجوب سفاجا للتوعية بارتداء الكمامات وطرق الوقاية من كورونا خلال العيد

غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامات إجباريا

لمواجهة كورونا.. التنمية المحلية تشترط على الموظفين والمترددين عليها ارتداء الكمامة

4 آلاف جنيه غرامة .. محافظ أسوان لـ المواطنين: ارتداء الكمامات من الغد

اعتبارًا من الغد .. حملات مكثفة بالبحيرة لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامات

شاهد.. تهاون بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامة بالبحيرة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. الأرصاد: موجة حارة جديدة غدا.. لحظة انفعال مذيعة صباح الخير يا مصر على الهواء.. أعداد وفيات كورونا فى أمريكا مغالى فيها

رئيس القضاء الأعلى يعلن موعد عودة العمل بدوائر محكمة النقض.. صور

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد

قرار جديد للبابا تواضروس والمجمع المقدس بخصوص فتح الكنائس للصلاة

وفاة أمين شرطة وسيدتين بدمنهور وتشييع جثامينهم

الجانب الأسرى.. ظهور نادر لزوجة وابنة حسن حسنى قبل رحيلها بالسرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموضة في زمن الكورونا.. أغرب أشكال الكمامات حول العالم.. صور

بالتغذية والعلاج.. كيفية التعايش السلمي مع مرض السكري

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور