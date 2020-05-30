الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ منطقة الحرفيين بمدينة السلام من كارثة محققة ، بعد ان اشتعلت النيران داخل احدى مخازن قطع الغيار وهياكل السيارات المستوردة .





فقد تم محاصرة كرات اللهب ومنع امتدادها للعقارات والورش المجاورة ، وامر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقعة.





تلقت عمليات أطفاء القاهرة بلاغا من الاهالى بنشوب حريق كبير داخل قطعة أرض بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام .





على الفور وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب ٥ سيارات أطفاء الى مكان البلاغ ، حيث نجحت القوات فى وقت قصير من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق ، دون اصابات .





وتبين من المعاينه أن النيران التهمت عدد كبير من قطع الغيار وهياكل السيارات المستوردة من الخارج ، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.



