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حوادث

الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات

السبت 30/مايو/2020 - 05:24 م
حريق
حريق
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ منطقة الحرفيين بمدينة السلام من كارثة محققة ، بعد ان اشتعلت النيران داخل احدى مخازن قطع الغيار وهياكل السيارات المستوردة .

فقد تم محاصرة كرات اللهب ومنع امتدادها للعقارات والورش المجاورة ، وامر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة باتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقعة.

تلقت عمليات أطفاء القاهرة بلاغا من الاهالى بنشوب حريق كبير داخل قطعة أرض بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام .

على الفور وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب ٥ سيارات أطفاء الى مكان البلاغ ، حيث نجحت القوات فى وقت قصير من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق ، دون اصابات .

وتبين من المعاينه أن النيران التهمت عدد كبير من قطع الغيار وهياكل السيارات المستوردة من الخارج ، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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