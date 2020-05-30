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رياضة

كلوب يطالب ليفربول بضم عثمان ديمبلي من برشلونة

السبت 30/مايو/2020 - 05:31 م
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
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محمد السعيد
طالب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، إدارة الريدز، بالتعاقد مع عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة، خلال  فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حال فشل التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، أن ليفربول تراجع عن فكرة ضم تيمو فيرنر مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها، نتيجة إيقاف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كلوب طالب إدارة ليفربول بضم عثمان ديمبلي، حال تعثر صفقة تيمو فيرنر.

وشارك عثمان ديمبلي مع برشلونة في 5 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ عثمات ديمبلي 56 مليون جنيه إيترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.


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