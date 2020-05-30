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رياضة

كلوب يتمسك بضم فيرنر إلى ليفربول خلال ميركاتو الصيف

السبت 30/مايو/2020 - 06:45 ص
تيمو فيرنر وكلوب
تيمو فيرنر وكلوب
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محمد رشاد
يتمسك مدرب فريق ليفربول، يورجن كلوب، بفكرة الحصول على خدمات لاعب فريق لايبزيج تيمو فيرنر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد فيرنر هدفًا مهمًا بالنسبة لبطل أوروبا في الميركاتو الصيفي المرتقب.


وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن المحادثات بين ليفربول ولايبزيج قد توقفت بسبب رفض النادي الإنجليزي دفع الشرط الجزائي، ولكن تقارير أخرى أكدت عدم وجود محادثات حتى الآن.

وحسب صحيفة "جارديان" الإنجليزية فإن كلوب يأمل بشدة في اتمام صفقة التعاقد مع تيمو فيرنر، في موسم الانتقالات الصيفي القادم.

وأفادت أن المدرب الألماني كلوب أخبر مسؤولي ليفربول، الأسبوع الماضي، مدى اهتمامه بضم اللاعب الألماني.

وأشارت إلى أن كلوب أكد لإدارة الريدز أن فيرنر سيُعد عنصرًا مثاليًا بالنسبة للفريق، حال اتمام الصفقة بنجاح.
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