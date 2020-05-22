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رياضة

جلطة سراي يجهز عرضا لإنقاذ شاكيري من جحيم كلوب في الأنفيلد

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:33 ص
كلوب وشاكيري
كلوب وشاكيري
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محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية تركية، عن العرض الذي ينوي نادي جلطة سراي التركي، تقديمه لضم الدولي السويسري شيردان شاكيري، جناح ليفربول، لضمه من حمُر الميرسيسايد.


وارتبط شاكيري، بإمكانية الرحيل عن آنفيلد، في الصيف القادم، بعدما خرج من حسابات المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ولم يتمكن اللاعب السويسري من إثبات نفسه بدرجة كافية مع بطل أوروبا، بعدما انتقل إلى الآنفيلد، قادمًا من ستوك سيتي، في عام 2018.

جلطة سراي، حاول التعاقد مع شاكيري، في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، ولكن النادي التركي لم يتمكن من التوصل لـ اتفاق مع الريدز.
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