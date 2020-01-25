كلوب: أعاني من الإحباط بسبب شاكيري

اعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأنه يشعر بالإحباط من مستوى اللياقة البدنية الذي يمتلكه السويسري شاكيري خلال الموسم الحالي، والمتأثر بشكل واضح بالإصابات.





وكان من المفترض أن يصبح شاكيري بديلًا مثاليًا للخط الأمامي في ليفربول، لكن صاحب الثمانية وعشرين عامًا لم يخض سوى 10 مباريات فقط منذ بداية الموسم، ولم يبدأ خلالها كأساسي سوى في 3 مناسبات.





وخاض "شاكيري" آخر مباراة له مع ليفربول حين جاء بديلًا في الدقائق الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.





ومنذ تلك المباراة، لم يلعب شاكيري أي دقيقة، حيث غاب عن التدريبات بسبب مشاكل عضلية، ولم يكن في قائمة الفريق خلال مواجهتي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.

ومن المفترض أن إصابة شاكيري ستبعده أيضًا عن رحلة ليفربول لمواجهة شروزبري تاون يوم الأحد، ضمن مباريات الدور الرابع من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.





وتحدث كلوب عن غياب شاكيري خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة، حيث قال "الأمر ليس جيدًا، ليس جيدًا على الإطلاق، لكن ربما هناك أسباب مختلفة أدت ذلك".





وأضاف: "شاكيري لاعب خاص للغاية، ويساعدنا في العديد من الأمور، إن لياقته البدنية مختلفة عن الجميع، وعضلاته لاتصدق"





وتابع كلوب "حجم عضلاته لا يكبر، ولكنها دائمًا تكون سببًا كافيًا لإبعاده عن المباراة، يمكنني أن أتصور أن يكون ذلك مُحبطًا، إنه محبط بالنسبة لي، وليس جيدًا للفريق".





وأكمل المدرب الألماني حديثه عن شاكيري" نعمل لحل الأمر، ولا نريد أن نصل إلى وضع يتكرر فيه غيابه، لكن حتى الآن لم نجد حلًا بنسبة 100%، لذلك علينا مواصلة العمل".





وخلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، رفض كلوب عددًا من العروض للحصول على خدمات شاكيري، حيث حاول ناديا إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي الحصول على خدماته، لكن المدرب الألماني تمسك ببقائه.





ورغم ذلك فإن ليفربول قد يسعى للتخلص من السويسري الدولي في نهاية الموسم، وذلك إذا حصل على عرض بقيمة 30 مليون يورو، من أحد الأندية المهتمة بالحصول عليه.