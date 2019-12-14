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رياضة

شاكيري يحذر ليفربول: مواجهة واتفورد خطيرة رغم ترتيبه في الجدول

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:16 ص
شيردان شاكيري
شيردان شاكيري
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محمد رشاد
وجه لاعب فريق ليفربول شيردان شاكيري تحذيرًا لزملاءه قبل مواجهة فريق واتفورد، اليوم، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، في الجولة السابعة عشر.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول البطولة برصيد 46 نقطة، في حين أن واتفورد يتواجد في المركز العشرون والأخير برصيد 9 نقاط.

وقال شاكيري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "أعتقد أن مركز واتفورد في الدوري لا يعكس النوعية التي يتمتعون بها لأنهم واجهوا بعض المشاكل".

وأضاف: "لقد قام واتفورد بتغيير مدربهم مرتين وأعتقد أن ذلك يمكن أن يكون خطيرًا للغاية بالنسبة لنا لأنه ربما لا يمكنك الاستعداد بشكل طبيعي على العكس عندما تعلم طريقة عمل المدربين".

وواصل: "إنه أمر خطير لكننا واثقون دائمًا، نحن نلعب في الأنفيلد أمام جماهيرنا وإذا قدمنا أداءً جيدًا فأنا متأكد من أننا سنحصل على النقاط الثلاث، لكننا بحاجة إلى أداء جيد".
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