لجنة مواجهة كورونا: أعداد المصابين سترتفع في الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الفترة الحالية تشهد مصر ارتفاعا في حالات الشفاء من فيروس كورونا





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه لا توجد دولة في العالم طبقت حظر كامل وانخفضت الأرقام بها.





وأكمل حسام حيني:" أعداد مصابي فيروس كورونا سترتفع في الفترة المقبلة ولا نستطيع الحديث عن الوصول للذروة حاليا ".





ولفت حيام حسني :" كل ما يهمنا التعرف على نسبة الشفاء والتعرف على نسبة الوفيات بين مصابي فيروس كورونا ".





وتابع حسام حسني :" المريض المصري لديه وعي بضرورة الذهاب إلى الطبيب وبالتالي نشهد زيادة في اعدادا الإصابات في مصر مؤخرا ".