AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لجنة مواجهة كورونا: أعداد المصابين سترتفع في الفترة المقبلة.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 06:43 م
كورونا
كورونا
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا  بوزارة الصحة، إن الفترة الحالية تشهد  مصر ارتفاعا في حالات الشفاء من فيروس كورونا  .

وأضاف   حسام حسني  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه لا توجد دولة في العالم طبقت حظر كامل  وانخفضت الأرقام بها.

وأكمل حسام حيني:" أعداد مصابي فيروس كورونا سترتفع في الفترة المقبلة ولا نستطيع الحديث عن الوصول للذروة حاليا ".

ولفت حيام حسني :" كل ما يهمنا التعرف على نسبة الشفاء والتعرف على نسبة الوفيات بين مصابي فيروس كورونا ".

وتابع حسام حسني :"  المريض المصري لديه وعي بضرورة الذهاب إلى الطبيب وبالتالي نشهد زيادة في اعدادا الإصابات في مصر مؤخرا ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: كورونا لا ينتقل عن طريق الدم ولا الهواء.. فيديو

الصحة العالمية: مصر لم تصل إلى ذروة فيروس كورونا بعد.. فيديو

عدد المتعافين وصل لـ 1181.. اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: الفيروس ليس مرضا فتَّاكًا ولكنه سريع الانتشار

رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: مصر على اتصال بجميع الجهات العلمية في حالة اكتشاف لقاح

بشرط وحيد.. الصحة : نهاية كورونا فى مصر 19 مايو.. فيديو

بعد تجاوز الـ 6 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

ترشيحاتنا

أول رد من محمد رمضان على اتهامه بدفع أموال للنجم الإسباني

سيقتل نصف العالم.. فيروس جديد أشد فتكًا من كورونا.. التفاصيل

عالم صيني: نعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 99%

هل النقاب بديل لـ الكمامة في مواجهة كورونا؟.. الصحة السعودية تجيب

إقصاء فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي من منصبه بسبب الجبلاية..تفاصيل

بدون حيرة.. تعرف على أفضل نوع كمامة للوقاية من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: فرشاة الشعر وبقايا الأظافر منبع للبكتيريا والفيروسات

الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات

الموضة في زمن الكورونا.. أغرب أشكال الكمامات حول العالم.. صور