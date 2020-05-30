إنجى خطاب تتذكر هيثم أحمد زكي: دايمًا على بالي ومش بنساك

حرصت الفنانة انجى خطاب ، على تذكير الجمهور بالراحل هيثم أحمد زكي ، ونشرت صورة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلقت " انجي خطاب " على الصورة قائلة : "دايما علي بالي ومش بنساك في دعائي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه يا هيثم انت وبابا وعمو وخالو وموتانا جميعا يارب 🤲".





يذكر أن هيثم أحمد زكى رحل عن عالمنا في 7 نوفمبر 2019 بعد تعرضه إلى أزمة صحية أودت بحياته، وأحدثت وفاته ضجة كبيرة في الوسط الفني"





يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.





كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.























