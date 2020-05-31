طلب برلمانى بشأن العمالة الزائدة فى بعض المؤسسات

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن التدريب التحويلى للجهاز الإدارى، حيث يوجد عمالة زائدة فى بعض مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى التوازي يوجد عجز صارخ فى بعض القطاعات التابعة لإدارات مختلفة على مستوى الجمهورية.









وأضاف ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا العجز تسبب فى عدم قدرة هذه القطاعات على أداء وتنفيذ البرنامج والخطط الموضوعة من قبل الدولة بشكل أمثل الذى يحقق الغرض والهدف منها للوطن والمواطن.









وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: قد ظهر هذا العجز فى الأداء لبعض القطاعات مثل قطاع الرقابة بإدارة التموين على مستوى الجمهورية والذى يعانى من قل عدد أفراده ، مما أثر بشكل كبير على أداء الدور الرقابى ومراقبة السلع وضبط الأسعار وحماية المستهلك.









كما أكد أن هناك عجزا صارخا فى مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وعلى سبيل المثال مديرية الزراعة بمحافظة المنيا التى تعانى عجز كبير فى عدد المهندسين الزراعيين ، والذى سيصل بعد 4 أعوام إلى ذروته عقب خروج الأعداد الموجودة حاليا على المعاش، مما أثر بشكل كبير على أداء دورهم فى حماية الأراضى الزراعية والإرشاد الزراعي وحصر المزروعات الموسمية بشكل منضبط.









واختتم:هذا ينطبق على عدد كبير من الإدارات المختلفة مع وعود متكررة من وزارة التخطيط لإجراء التدريب التحويلى للعمالة الزائدة وفق معايير التخصص ومعدلات الزيادة والعجز ، ولكن حتى الان على أرض الواقع لم نلمس جديد ، مما أثر بشكل كبير على إستقرار الأداء والإنجاز.