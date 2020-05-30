ليبيا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 130 حالة.





وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن الحالات الجديدة تعود لمواطنين مخالطين في سبها.





كما أعلنت ليبيا تماثل 9 حالات للشفاء من "كوفيد-19".





في وقت سابق قررت طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض أهالي مدينة سبها بعدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين لمصابي فيروس كورونا، واستقرار الوضع.





وطالب أهالي سبها بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي.



