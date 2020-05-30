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فن

حسن الشافعي يودع حسن حسني: من أكتر الناس اللي ضحكتني وأسعدت الملايين

السبت 30/مايو/2020 - 09:46 م
حسن حسني
حسن حسني
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آيه عاطف
حرص الموزع الموسيقي حسن الشافعي، على نعي الفنان الراحل حسن حسني، بكلمات مؤثرة.

قام حسن الشافعي بنشر صورة لحسن حسني، من خلال حسابه الرسمي على "الأنستجرام"، وعلق قائلًا :" البقاء لله في الفنان الكبير حسن حسني، من أكتر الناس اللي ضحكتني وأسعدت الملايين. الله يرحمك يا عم حسن".

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توفي الفنان الكبير حسن حسني، فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشيع أهالي وأقارب الفنان الراحل حسن حسني، جثمانه، ظهر اليوم، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر، على طريق الفيوم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى، مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.

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