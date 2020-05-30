عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي يعلن إصابة 8 من أفراد عائلته بفيروس كورونا

قال النائب محمد الفيومى عضو مجلس النواب، إن فيروس كورونا تمكن من 8 أفراد من أسرته وهم زوجات ابنائه الاثنين والباقى من أفراد الأسرة، مؤكدًا أنه فى صحة جيدة ولم يصاب فيروس كورونا.
وأوضح "الفيومى" لـ"صدى البلد"، أنه أكتشف اصابة أفراد أسرته منذ 3 ايام وقام باتباع تعليمات وزارة الصحة والتواصل معها التى أكدت الإصابة بالفيروس ومن ثم تم عمل عزل منزلى لأفراد الأسرة.
وأكد النائب أن الحالة الصحية لافراد الاسرة مستقرة، داعيًا لهم بالشفاء العاجل من هذا الفيروس اللعين.
يأتى ذلك بعد أن كشف المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب حقيقة إصابة النائب هشام مجدي بفيروس كورونا المستجد.
وقال فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان النائب هشام مجدي تم اخذ مسحة منه لأنه يعاني من بعض الأعراض التنفسية ولكن نتيجة المسحة لم تظهر بعد.
و كشفت مصادر برلمانية عن إصابة النائبة نشوي الديب نائبة إمبابة بمحافظة الجيزة بـ فيروس كورونا المستجد، وتم حجزها بأحد مستشفيات العزل بالجيزة، وحاولت صدي البلد التواصل مع النائبة ولكن تليفونها خارج الخدمة.
وجدير بالذكر أن النائب إيهاب العمدة عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، كشف عن إصابة النائب عمر وطنى عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بفيروس كورونا اليوم السبت.
وأكد العمدة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن النائب عمر وطنى تعرض لإعياء شديد منذ اليومين الماضيين ، إلا أن التعب اشتد عليه بشكل أكبر اليوم ، مشيرا إلى أنه تم نقل النائب عمر وطنى إلى مستشفى العاصمة بالدقى.
ودعا النائب إيهاب العمدة كل المصريين بالدعاء للنائب عمر وطنى بأن يتم عليه الشفاء.
وكانت النائبة شيرين فراج أصيبت بفيروس كورونا يوم 12 مايو وتلقت العلاج بمستشفي القصر العيني الفرنساوي كما خضع أولادها للحجر الصحي للاطمئنان على حالتهم.
إلا أن النائبة شيرين فراج أعلنت فى 22 مايو شفاءها من فيروس كورونا ، حيث قالت إن اصابتها بفيروس كورونا المستجد تجربه مرضيه شديده و قاسيه مررت بها، مضيفة عبرصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " غمرنى فيها الشعب المصرى الكريم بفيض حب وود جارف و دعوات لا تنقطع و لقد من الله على بالشفاء بفضله و احسانه و بدعواتكم لى فى هذا الشهر الكريم اخواتى و اخوانى الكرام.
وتابعت النائبها خلال منشورها:" اتقدم بالشكر الشخصى الي كل من تفضل بالسؤال عنى او ارسل رساله و من قام بالدعاء لى".
ووجهت النائبة الشكر الى د. على عبد العال رئيس مجلس النواب و و السيد الشريف و سليمان وهدان وكيلى المجلس و السيد الامين العام للمجلس و النواب على سؤالهم، متابعة:" اذ اتقدم بالشكر و الامتنان الى القطاع الطبى بمجلس النواب برئاسه د. هدى كريم و الذين كان لهم الفضل الاول فى الاسراع بتقديم العلاج لى.
و قالت " اتقدم بكل التقدير و العرفان الى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى لكريم رعايته و اهتمامه الشخصى لى اثناء مرضى و اقامتى بمستشفى القصر العينى الفرنساوى و .د. هاله صلاح عميد كليه طب القصر العينى لكريم رعايتها الشخصيه لى و لابنائى اثناء مرضنا.
و اضافت " كل الشكر و التقدير الى جهاز الامن القومى جميل صنيعكم معى طوق عنقى"، موجهة الشكر الى المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب الذى كان دائم الاطمئنان على و د. عاصم الجزار وزير الاسكان لتفضله بالسؤال و اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى و د. هاله السعيد وزيره التخطيط".
كما اتقدم بالشكر ايضا الى كل الساده الوزراء و محافظ القاهره ورئيس جامعه القاهره وامين عام المستشفيات الجامعيه و النواب و النائبه بسنت فهمى و النائبه جليله عثمان لسؤالهم الدائم و النائبه ناديه هنرى و التى تعانى من ظروف مرضيه و هى خارج البلاد شفاها الله و مع ذلك ظلت ترسل لى رسائل محبه و دعم للخروج من المحنه.
ووجهت الشكر ايضا للنائب اللواء اسامه ابو المجد وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية على تفضلهم بالسؤال الدائم واللواء سعيد النجار الاتصال السياسى بوزارة الداخلية و الأصدقاء من جهاز الأمن الوطنى على سؤالهم.
و بعد ان وجهت الشكر للإعلاميين قالت " اما زميلاتى فى الدراسه بمدرسه القلب المقدس بمصر الجديده، قلقكم و رقى تعبيراتكم و اهتمامكم حال مرضى ما هو إلا نتاج التربية الراقية فى تلك المدرسه العريقه ، التى تعلمنا بها القيم و االمبادئ من تحمل المسئوليه و انكار الذات و العطاء و الصدق و الحب.