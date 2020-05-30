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لميس الحديدي تنفعل على الهواء بسبب فيديو التدخين والزحام داخل قطار: قمة الاستهتار| فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 11:33 م
لميس الحديدى
لميس الحديدى
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كـريـم الـخـطـيـب
انفعلت الإعلامية لميس الحديدي على الهواء بسبب فيديو صادم داخل أحد القطارات، واستهتار بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة اننشار فيروس كورونا.

وقالت «لميس الحديدي» خلال برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «الحدث» : «ده بقى بالنسبة لي؛ قمة الاستهتار، ومش مسئولية الدولة أو السكة الحديد»، مضيفة أن مسئولية السكك الحديد توفير القطارات ولكن ده استهتار".

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وتابعت «لميس الحديدي» : "هذا المشهد دليل على استهتار المواطن بنفسه والاخرين ايضا، والبعض يدخن السيجارة في مكان مغلق، وما حدث هو نوع من عدم مراعاة للآخرين واستعباط وقلة ذوق".

وحذرت «لميس الحديدي» من التواجد في الأماكن المزدحمة، مؤكدة أن استخدام الكمامة هو السبيل الوحيد للوقاية؛ لان مفيش مصل للعلاج بشكل واضح، متابعة لو ملبستش الكمامة هتدفع الغرامة.

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