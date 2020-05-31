سيف زاهر: الزمالك يستعد للإعلان عن صفقتين سوبر.. فيديو

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، أن نادي الزمالك يستعد للإعلان عن صفقتين سوبر خلال الأيام المقبلة.





ورفض سيف زاهر الإفصاح عن صفقات الزمالك قبل إعلان مسئولي القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة .





وتابع سيف زاهر :" أن متأكد بنسبة 100% من صفقتين نادي الزمالك بالاسماء ولكن لم يتم الإعلان قبل مسئولي النادي.





مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تحفظ مسئولي النادي على التعاقد مع صفقة جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، بسبب حالة التردد التي يعيشها اللاعب الكونغولي خلال الفترة الحالية . ومن جهة آخري كشف





وأشار المصدر إلى أن جاكسون موليكا يمر بحالة من الارتباك، وليس لديه القدرة خلال الوقت الحالي على حسم قراره بشأن مصيره في الموسم المقبل.