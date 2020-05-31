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رياضة

مرتضى منصور: الأهلي ترتيبه الرابع عند إعلان لقب نادي القرن

الأحد 31/مايو/2020 - 02:37 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأهلي كان في المركز الرابع في ترتيب نادي القرن العشرين في أفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض كان المتصدر ثم كانون ياوندي يليه الرجاء المغربي وأخيرا الأهلي.

وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك أنه لا توجد بينه وبين الأهلي أي أزمة بشأن لقب نادي القرن ولكن الزمالك يطالب بحقوقه فقط، حيث إن النادي تأخر في المطالبة بحقه بسبب استمرار عيسى حياتو بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي.


وأضاف أنه من يكذبه بشان ترتيب الأهلي في معايير نادي القرن العشرين بأفريقيا عليه بالتوجه لـ مقر الكاف والاطلاع على المستندات. 

وأكمل مرتضى منصور أنه سيطالب أيضا يحق المنتخب الاول في لقب منتخب القرن في افريقيا 

وأضاف مرتضى منصور انه سيتقدم بـ ملف للاتحاد الدولي " الفيفا "  للمطالبة بحق مصر في لقب منتخب القرن والذي توج به منتخب الكاميرون لمجامله عيسى حياتو.
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