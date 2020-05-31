مقتل جورج فلويد .. ترامب يهدد المتظاهرين: علينا حماية جوهرة تاج ديمقراطيتنا

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته للمتظاهرين في مدينة منيابوليس في ولاية مينيسوتا، احتجاجا على قتل شرطي لمواطن أمريكي من أصول أفريقية يدعى جورج فلويد.





وقال ترامب إن إدارته لن تسمح لأي شخص من أي عرق بأن يحرق الأرض ويدمر المدن، مشددا على أن "هذا لن يحدث".





وأضاف ترامب:" لن أسمح للحشود الغاضبة بالسيطرة علينا حماية جوهرة تاج الديمقراطية الأمريكية وهو الأمان وتطبيق القانون".





وتابع:"الحكومة الفيدرالية تعمل عن كثب مع الجهات الأمنية عبر الولايات الخمسين".





وكان ترامب كتب عبر تويتر:"على حكام الولايات التعامل مع الأمر بصرامة وإلا ستتدخل الحكومة الفيدرالية وتقوم باللازم، وقد يشمل ذلك استخدام قوة الجيش بلا حدود والكثير من الاعتقالات. شكرًا".



