شعبة الأدوية: علاجات فيروس كورونا متوفرة في صيدليات الشركة المصرية

طمأن الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، المواطنين بشأن وفرة الدواء بالأسواق، قائلا:" لا داعي للتكالب جميع الأدوية متوفرة".





وتابع عوف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي": "المواطنون يقبلون على تخزين الدواء منذ بداية أزمة كورونا، رغم وفرته فى الأسواق".





ونوه إلى أن تكالب المواطنين على تخزين الدواء أحدث أزمة ونقص فى فيتامين سي ودى وأقراص الزنك، لافتا إلى أن الجوافة والبرتقال بدائل طبيعية لهذه الأدوية.





وحذر رئيس شعبة الدواء من تناول أقراص السيولة بدون إستشارة طبية، لأنها تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.





وأشار إلى ان أدوية كورونا متوفرة في صيدليات الشركة المصرية بكل محافظة، وصيدلية الإسعاف بالقاهرة وسيدي جابر بالاسكندرية، وصيدلية الشكاوي بجوار معهد ناصر.