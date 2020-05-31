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سيارات

أسباب رائحة البنزين في السيارة

الأحد 31/مايو/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من وقت لآخر يشم ركاب السيارة رائحة بنزين وكأنه متواجد داخل محطة البنزين ويسبب ذلك قلقا رهيبا للأشخاص المتواجدين داخل السيارة في اعتقادهم أن هناك  كارثة، ولكن الأمر بسيط وعلاجه سهل، ولكن هناك بعض الأسباب التي تجعلك تشعر بوجود رائحة البنزين داخل السيارة.


1- من  الممكن أن يتم تسريب في خزان البنزين نتيجة حدوث أو تآكل في جوانبه.
 
2- يساهم انسداد أو تسريب في علبة كربون التخزين في وجود رائحة للبنزين داخل السيارة.

 3- أيضا تسريب البنزين من رشاشات الوقود يؤدي إلى وجود رائحة في السيارة لأنها تتعرض للتلف نتيحة انسدادها بسبب الترسيبات التي تأتي من خزان البنزين.

 4- عدم اغلاق غطاء الوقود الخارجي المخصص للتعبئة يؤدي إلى وجود رائحة.

5- عدم ربط الخراطين المتصلة بالبنزين جيدا.

6- وجود تلف في حساس الوقود .

7- تلف البوجيهات يزيد من استهلاك الوقود وتأخر السيارة في التشغيل مما يؤدي إلى أرتفاع درجة حرارة المحرك والتقطيع أثناء السير يؤدي إلى وجود رائحة بنزين.

8- انسداد خرطوم الهواء بخزان الوقود.

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