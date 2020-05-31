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أخبار العالم

فتح أبواب المسجد الأقصى وامتلاؤه بالمصلين في الفجر .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
فتح المسجد الأقصى، اليوم الأحد، أبوابه للمصلين لتأدية صلاة الفجر، بعد إغلاقه لمدة قاربت الـ70 يوما بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسمح للمصلين دخول المسجد الأقصى في أفواج عبر 3 أبواب، بعد فتحها الساعة 3 فجرا بتوقيت القدس.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية أعلنت يوم الخميس، فتج أبواب الأقصى اعتبارا من اليوم الأحد.

وطالبت المصلين ورواد المسجد الأقصى بالالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية للحد من تفشي فيروس كورونا،

وأصدرت الأوقاف 5 تعليمات، بضرورة  التزام كل مصل بالكمامة وإحضار سجادة للصلاة، وخضوع كل مصل لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد، والأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج من المسجد وأثناء أداء الصلاة.

كما دعت المصلين إلى الالتزام بالخطوط والأماكن التي وضعتها دائرة الأوقاف الإسلامية لتأدية الصلاة سواء الأماكن المسقوفة أو في الساحات، والاهتمام بالنظافة المطلقة في المسجد الأقصى المبارك بشكل عام وفي أماكن الوضوء والحمامات بشكل خاص.

وأظهرت مقاطع فيديو امتلاء المسجد بالمصلين في صلاة الفجر، وعدم التزام البعض بارتداء الكمامات.

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