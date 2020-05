شيكاجو تنتفض .. اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين وإعلان حظر التجول.. فيديو

وبحسب "سي إن إن"، قالت لايتفوت في مؤتمر صحفي إنها كانت تشاهد "مأساة تتكشف" في المدينة، وأن "ما بدأ كاحتجاج سلمي تحول إلى سلوك إجرامي".

وقالت:"نحن فخورون بإرثنا الطويل لقيادة جميع حركات الاحتجاج السلمي التي شكلت هذه الدولة وأعادت تشكيلها، جيلًا بعد جيل، ولن أسمح للمجرمين بالاستيلاء على مدينتنا".

وأكدت لايتفوت أن 35 دقيقة، من بداية الإعلان عن حظر التجول، ستكون كافية "لتطهير الشوارع". وشددت على اعتقال أي شخص يخترق حظر التجول.

فيما وصلت المظاهرات حتى برج ترامب الذي يمتلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط تواجد أمني مكثف.

وشهدت التظاهرات في مدينة شيكاغو اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين، كما تداولت وسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو لسحل الشرطة لأحد المتظاهرين، فضلا عن إشعال المتظاهرين للنيران في سيارات الأمن وأبنية بوسط المدينة.

Breaking: Widespread looting is ongoing in Chicago, Illinois. Rioters have looted a Nike store, a Macy's, a Neiman Marcus, and several other shops. The Chicago Mayor has declared that a curfew will start at 9 PM. pic.twitter.com/hiHwK66nrz