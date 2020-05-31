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أخبار العالم

شيكاجو تنتفض .. اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين وإعلان حظر التجول.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت عمدة ولاية شيكاجو الأمريكية، لوري لايتفوت حظر التجول ابتداء من الساعة 9 مساء بتوقيت واشنطن وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى إشعار آخر، على خلفية اشتعال المظاهرات الغاضبة من مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد، المقتول على يد ضابط شرطة أبيض.

وبحسب "سي إن إن"، قالت لايتفوت في مؤتمر صحفي إنها كانت تشاهد "مأساة تتكشف" في المدينة، وأن "ما بدأ كاحتجاج سلمي تحول إلى سلوك إجرامي".

وقالت:"نحن فخورون بإرثنا الطويل لقيادة جميع حركات الاحتجاج السلمي التي شكلت هذه الدولة وأعادت تشكيلها، جيلًا بعد جيل، ولن أسمح للمجرمين بالاستيلاء على مدينتنا".

وأكدت لايتفوت أن 35 دقيقة، من بداية الإعلان عن حظر التجول، ستكون كافية "لتطهير الشوارع". وشددت على اعتقال أي شخص يخترق حظر التجول.

فيما وصلت المظاهرات حتى برج ترامب الذي يمتلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط تواجد أمني مكثف.

وشهدت التظاهرات في مدينة شيكاغو اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين، كما تداولت وسائل الإعلام الأمريكية مقطع فيديو لسحل الشرطة لأحد المتظاهرين، فضلا عن إشعال المتظاهرين للنيران في سيارات الأمن وأبنية بوسط المدينة.

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