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أخبار العالم

ضاحى خلفان : الدفاع الأمريكية ترفع حالة التأهب فى بعض وحداتها العسكرية

الأحد 31/مايو/2020 - 06:05 ص
رنا اشرف
نشر ضاحى خلفان تميم نائب رئيس شرطة دبى السابق،تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

حيث علق على حظر التجوال فى الولايات الامريكية بعد حادثة منيابوليس و مقتل جورج فلويد المواطن الامريكي من أصول و منشأ افريقي.
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كتب معلقا :" ‏وزارة الدفاع الأميركية ترفع حالة التأهب في بعض الوحدات العسكرية تحسبا للتدخل في الاحتجاجات الجارية بولاية مينيسوتا - I2C ".


وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية حظر التجول في منيابوليس وذلك بعدما أمر الرئيس ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني لإحلال النظام في المدينة التي اندلعت بها احتجاجات عنيفة بعد مقتل فلويد. 


من جانب آخر، أعلنت السلطات الأمريكية إلقاء القبض على الشرطي المسئول عن مقتل فلويد،والذي يدعى ديريك تشوفين، وهو واحد من بين أربع رجال شرطة طردوا من عملهم على إثر وفاة فلويد الاثنين الماضي.

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