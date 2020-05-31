AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حريق الحرفيين .. الخسائر تجاوزت الـ 250 ألف جنيه

الأحد 31/مايو/2020 - 10:26 ص
حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية
Advertisements
محمد العيسوى
كشفت تحقيقات نيابة السلام الجزئية تحت إشراف المحامي العام في الحريق الذي نشب فى إحدى مخازن قطع الغيار وهياكل السيارات المستوردة بالحرفيين أن الخسائر الأولية تجاوزت 250 ألف جنيه.

وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق الذى نشب بـ منطقة الحرفيين بمدينة السلام، وذلك لمعرفة سبب الحادث وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.


كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة وإعداد تقرير مفصل بها. 

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنوا من إنقاذ منطقة الحرفيين بمدينة السلام من كارثة محققة، بعد أن اشتعلت النيران داخل أرض فضاء تعتبر مخازن قطع غيار وهياكل للسيارات المستوردة .

 تمت محاصرة كرات اللهب ومنع امتدادها للعقارات والورش المجاورة ، وامر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تصدر 3 قرارات عقب اندلاع حريق في شقة بعمارات العبور

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق في شقة بحلوان

النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مخازن شركة بالأتوستراد

الحماية المدنية تنقذ منطقة الحرفيين من كارثة بعد احتراق مخزن هياكل سيارات

شاهد| لحظة اشتعال النار فى مخازن هياكل السيارات بالحرفيين

إنقاذهم من كارثة محققة.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الحرفيين

ترشيحاتنا

تحتوي على فيتامين سى 4 أضعاف البرتقال .. 15 فائدة للجوافة

منها تليف الكبد ومرض الكلى .. 9 أسباب لتقلصات العضلات

مقتل ذئب مهدد بالانقراض انتقاما لحصان

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

حكم صلاة المرأة في مكان مكشوف للرجال

شيكاجو تنتفض .. اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين وإعلان حظر التجول.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب السهر وقلل الكافيين.. 7 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بالصداع

بدون مكياج.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة رياضية

للمناعة والكبد والمعدة.. فوائد شرب ماء بالليمون على الريق