حريق الحرفيين .. الخسائر تجاوزت الـ 250 ألف جنيه

كشفت تحقيقات نيابة السلام الجزئية تحت إشراف المحامي العام في الحريق الذي نشب فى إحدى مخازن قطع الغيار وهياكل السيارات المستوردة با لحرفيين أن الخسائر الأولية تجاوزت 250 ألف جنيه.





وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق الذى نشب بـ منطقة الحرفيين بمدينة السلام، وذلك لمعرفة سبب الحادث وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.









كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة وإعداد تقرير مفصل بها.





كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنوا من إنقاذ منطقة الحرفيين بمدينة السلام من كارثة محققة، بعد أن اشتعلت النيران داخل أرض فضاء تعتبر مخازن قطع غيار وهياكل للسيارات المستوردة .



