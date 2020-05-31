على مدار 3 أيام.. تسيير 8 رحلات استثنائية إلى لبنان لإعادة 1400 مصري من بيروت

تنظم وزارة الطيران المدنى، خلال اليومين المقبلين، 8 رحلات جوية استثنائية لإعادة نحو 1400 مواطن مصري من العالقين في بيروت بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران، أنه من المنتظر إقلاع رحلات الإجلاء الثمان على مدى 3 أيام، وهي أيام 3 و 4 و 5 من يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات في اليوم الأول تقل 600 مصري، و4 رحلات على اليومين التاليين لإعادة 800 مصري آخرين إلى أرض الوطن .
من المقرر أن يخضع كافة الركاب العائدين من الخارج، إلى فصحي طبي داخل المطارات المصرية، فور وصولهم من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .