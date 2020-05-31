على مدار 3 أيام.. تسيير 8 رحلات استثنائية إلى لبنان لإعادة 1400 مصري من بيروت

تنظم وزارة الطيران المدنى، خلال اليومين المقبلين، 8 رحلات جوية استثنائية لإعادة نحو 1400 مواطن مصري من العالقين في بيروت بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





و كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران، أنه من المنتظر إقلاع رحلات الإجلاء الثمان على مدى 3 أيام، وهي أيام 3 و 4 و 5 من يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات في اليوم الأول تقل 600 مصري، و4 رحلات على اليومين التاليين لإعادة 800 مصري آخرين إلى أرض الوطن .





من المقرر أن يخضع كافة الركاب العائدين من الخارج، إلى فصحي طبي داخل المطارات المصرية، فور وصولهم من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .





كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .