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أخبار البلد

وصول 330 مصريا من العالقين في الكويت إلى القاهرة

الأحد 31/مايو/2020 - 11:53 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلة طيران  استثنائية سيرتها الخطوط الجوية الكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت، لإعادة  330 ‪ مصريا من العالقين بدولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.


وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، إن رحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية وصلت مطار القاهرة قادمة من الكويت وعلى متنها 330 مصريا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة  لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

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