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أخبار البلد

وصول 160 مصريا من العالقين في دولة الإمارات إلى القاهرة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:36 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة أير كايرو، التابعة لوزارة الطيران المدني، لعودة العالقين بالإمارات، وعليها حوالي 160 ‪ مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رحلة شركة "اير كايرو" وصلت المطار قادمة من أبو ظبي بالإمارات وعلي متنها حوالي 160 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول. 

تم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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