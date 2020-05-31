علي جمعة: زاهي حواس اتفق معي في كلام العلماء المحققين.. فيديو

وهي أيضًا تختلف عن المصادر الدينية الموحاة من الله رب العالمين، والتي تحتاج إلى وقت

ورؤيتها تطبيقًا لقوله - تعالى-: " قل سيروا في الأرض وانظروا"؛ فنطبق ذلك.