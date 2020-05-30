علي جمعة: الوسطية صفة المؤمنين.. والذبذبة تلازم كل منافق

«مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلا»، لافتًا:

الوسط هو أعلى الجبل، والمؤمن إذا صعد إلى الجبل كان في أوسطه، وكان شاهدًا ومشهودًا،

قال - سبحانه-: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة، من الآية: 143].