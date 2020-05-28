كيفية التقرب من الله طوال السنة.. علي جمعة يوصى بـ 12 عبادة

زمان المسلم لا يخلو من الخير، وأمره كله له خير، فعند كل أذان موسم للخير، و خمس صلوات في اليوم والليلة هي من مواسم الخير، وفي الثلث الأخير من الليل أيضًا، وكل جمعة هي لنا عيد، و مجلس علم ، و ساعة ذكر ، و نظرة في عبرة ، و صمت في فكر .

قال الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن