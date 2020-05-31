AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين ترفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية

الأحد 31/مايو/2020 - 01:15 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، رفض بلاده لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية، لأنها تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأوضح الوزير الصيني - في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ردا على رسالته بشأن إعلان دولة الاحتلال عن قرارها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم /الأحد/ وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " - أن الصين تحث الجانب الإسرائيلي على الامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما تحث الولايات المتحدة على اتخاذ موقف مسؤول تجاه التاريخ والمصالح الطويلة الأجل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف أن بلاده تدعم المقترح الفلسطيني الذي جاء في رسالة الوزير المالكي حول عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل توفير قوة دافعة لأزمة مفاوضات السلام، مجددا موقف بلاده الثابت في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن الصين تقف صفًا واحدًا مع فلسطين وجميع الدول المحبة للسلام في العالم للحفاظ على حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات والتوافقات الدولية، وأن الصين تدفع الجانبين لسرعة العودة على هذا الأساس إلى المسار الصحيح المتمثل في تسوية الخلافات عبر الحوار والتشاور على قدم المساواة.
Advertisements

ترشيحاتنا

إسقاط الجنسية المصرية عن ريم دسوقي.. تفاصيل

تقرير مغربي.. بديل بن شرقي يثير أزمة في الزمالك

في ذكرى ميلاد يونس شلبي .. سبب طلبه من سعيد صالح وأبطال مدرسة المشاغبين عدم حضور فرحه

تجنبها ليلاً.. إليك عدد فناجين القهوة المسموح بتناولها في اليوم

بعد قليل.. رئيس الوزراء يجتمع بالمجموعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا

صدمة عاطفية للحمل ومؤامرة ضد الجوزاء.. توقعات الأبراج لشهر يونيو

AdvertisementS

طبيب أمريكي يحذر من وباء جديد يقتل نصف سكان العالم بسبب الطيور

خامس حالة فى البرلمان.. الأمين العام للنواب يعلن إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا

إسقاط الجنسية المصرية عن ريم دسوقي.. تفاصيل

4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة.. ومقترح بفرض 500 جنيه لإلقائها في الشارع

أهم الأخبار .. تحذير قوى من الصحة لـ المصريين .. مقترح غرامة جديدة بسبب الكمامة .. أمريكا تشتعل بسبب فلويد

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

إعلان الطوارئ في لوس أنجلوس وغلق مراكز اختبار كورونا بعد خروج المظاهرات عن السيطرة

وكيل البرلمان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ النواب المصابين بكورونا

بحث جديد.. كورونا يظل 3 أيام على البلاستيك و4 ساعات على النحاس

الأوقاف تعلن عن بدء إنتاج كمامات قطنية قابلة للغسل والاستعمال المتكرر

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في الدقهلية

الصحة تكشف تضليل صفحات التواصل الاجتماعي بشأن العلاج المنزلي لـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. ديانا حداد فى إطلالة أنيقة على إنستجرام

بفستان أحمر.. يارا تخطف أنظار متابعيها من المنزل

تجنبها ليلاً.. إليك عدد فناجين القهوة المسموح بتناولها في اليوم