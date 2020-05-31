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رياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يضم إيكاردي نهائيا

الأحد 31/مايو/2020 - 01:37 م
إيكاردي صورة أرشيفية
إيكاردي " صورة أرشيفية"
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محمد السعيد
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تفعيله خيار شراء ماورو إيكاري نهائيا، من نادي إنتر ميلان الإيطالي. 

وكان إيكاردي انتقل إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو. 

وذكر نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" أنه فعل بند خيار شراء إيكاري من نادي إنتر ميلان". 

وأضاف الحساب الرسمي للنادي الفرنسي، أن إيكاردي وقع عقدا مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2024. 

وشارك إيكاردي مع باريس سان جيرمان  في 20 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 3 آخرين. 
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