باريس سان جيرمان يفجر مفاجأة بعد طلب برشلونة نيمار

يرغب نادي برشلونة الصيف القادم، في استعادة خدمات البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان.
والنادي الكاتالوني سعى في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، إلى ضم نيمار إلى صفوفه، لكن النادي الباريسي قابل عروض البرسا بالرفض الشديد.
وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، اليوم الأحد، أن إدارة حامل لقب الدوري الفرنسي، أبلغت برشلونة بالموافقة على التخلي عن نيمار، شريطة أن يتم ذلك في إطار صفقة تبادلية.
نادي العاصمة الفرنسية باريس طلب ضم أحد النجمين الهولندي فرانك دي يونج، أو البرازيلي آرثر ميلو، لكن الأخير أصدر بيانًا رسميًا منذ أيام قليلة، أكد خلاله رغبته في البقاء، برفضه أيضا عرضا من يوفنتوس.
ويتعين على الطرفين قبول أمر الصفقة التبادلية، بسبب أزمة كورونا الاقتصادية، التي تعاني منها عمالقة الكرة الأوروبية، مما سيدفع الجميع إلى اللجوء إلى خيار تبادل اللاعبين.
يذكر أن موسم البرازيلي نيمار انتهى في فرنسا، حيث أعلنت رابطة الدوري إلغاء الموسم، وتتويج سان جيرمان باللقب، بوصفه متصدر جدول الترتيب.