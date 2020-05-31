عميد حقوق عين شمس يوضح موعد انتهاء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إنه تم بدء تسليم المقالات البحثية لطلاب فرق النقل "المستوى الأول ،والثاني ،الثالث "منوها انه يتم تسليم الابحاث دون أي معوقات .





وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه أخر موعد لتسليم المقالات البحثية لطلاب فرق النقل هو 21 يونيو القادم، مشيرا إلى أن كل فرقة لها منصة ترفع من خلالها مقالتها البحثية.





وأوضح الدكتور ناجي أنه لا بد مراعاة بعض الضوابط لقبول المقالة البحثية ومنها أن لا يقتبس الطالب من مواقع الكترونية غير موثوق بها، وإذا تعامل مع مواقع إلكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس عن 25%.



