مترو الأنفاق: جميع الركاب التزموا بارتداء الكمامة.. ولم نسجل أي مخالفة طوال اليوم.. نواب: عقوبة الغرامة ساهمت فى التزام المواطنين.. ولابد من وجود مسافات آمنة بين كل شخص

برلماني: ذروة إصابات كورونا في مصر بنهاية يونيو وعلينا التعامل مع الأزمة بوعي

نائب يشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي

برلمانى:ارتداء المواطنين للكمامة بداية وعيهم بخطورة فيروس كورونا





ب إلتزام الركاب بإرتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق فى أول يوم لتطبيق قرار إرتداء الكمامة وفرض غرامة على المخالفين ، حيث أكدوا أنه منذ بداية تطبيق عقوبة الغرامة على المخالفين لإرتداء الكمامة كان هناك التزام من المواطنين بارتداء الكمامة ، ولكن يتبقى فقط شىء واحد وهو ضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعى وان تكون هناك مسافات آمنة بين كل شخص من متر ونصف إلى مترين ، وهذا لن يتحقق إلا بوعى من المواطنين ، كما أوضحوا أن الأمر بسيط جدا إذا التزمنا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وهى غسل الأيدين بالمياه والصابون وتطهيرها بالكحول وعدم النزول من المنزل إلا فى الضرورة القصوى. أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان









فى البداية قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن الفترة الماضية شهدت تجاهل قطاع كبير من المواطنين لاتباع الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا













وأضاف الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه حينما وجد المواطنون أن هناك زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا بالنسبة للمحيطين بهم بدأوا يشعرون بالخوف، وقرروا الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم من الفيروس.





ونوه عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن مصر مقبلة على ذروة الإصابات بفيروس كورونا بنهاية شهر يونيو، ثم ستضعف معدلات الإصابة بالفيروس تدريجيا، مشيرا إلى أننا علينا أن نتعامل مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة مثل أى فيروس عادى ولكن بوعي





وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن المواطنين بدأوا أمس السبت الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات فى الشارع والمصالح الحكومية والأماكن التى بها تزاحم.





وأشار "مرشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا يحدث أى إجراء فى أى دولة بالعالم إلا بقانون، مؤكدًا أن المواطن يريد قانونًا لكى يخاف من العقاب والعدوى.





وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه منذ بداية تطبيق عقوبة الغرامة على المخالفين لإرتداء الكمامة كان هناك التزام من المواطنين بارتداء الكمامة ، ولكن يتبقى فقط شىء واحد وهو ضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعى وان تكون هناك مسافات آمنة بين كل شخص من متر ونصف إلى مترين ، وهذا لن يتحقق إلا بوعى من المواطنين.



وقال النائب مصطفى أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن إلتزام الركاب بإرتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق فى أول يوم لتطبيق قرار إرتداء الكمامة وفرض غرامة على المخالفين يعتبر بمثابة بداية لوعى المواطنين بخطورة فيروس كورونا وخوفهم على أنفسهم.

وأضاف أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : الأمر بسيط جدا إذا التزمنا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وهى غسل الأيدين بالمياه والصابون وتطهيرها بالكحول وعدم النزول من المنزل إلا فى الضرورة القصوى.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن هناك إلتزام أيضا من الركاب فى القطارات بإرتداء الكمامات ، حيث وصلت نسبة من يرتدى الكمامة فى القطارات إلى حوالى 90 %.





وكان قد قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لـ مترو الأنفاق، إن الركاب جميعًا وبلا استثناء، التزموا بتعليمات الدولة بخصوص الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن المترو لم يسجل حالة مخالفة واحدة طوال أمس السبت.





وأضاف عبد الهادي، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن شركة المترو وفرت- منذ بداية أمس - كمامات للركاب بسعر ٣ جنيهات فقط، وهو ما جعل كل الركاب يلتزمون بارتدائها طوال رحلتهم بالمترو.





وأوضح عبد الهادي أن عدد الركاب اليوم كان متوسطا، مؤكدًا أن الأعداد كانت حوالي مليون راكب تقريبا، وجميعهم كانوا ملتزمين بارتداء الكمامات.