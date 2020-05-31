سيونجنام يهزم سول بهدف نظيف في الدوري الكوري

فاز فريق سيونجنام اف سي على مضيفه اف سي سول 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز بوهانج ستيلرز على إنشيون يونايتد 4 / 1.





ويدين سيونجنام بالفضل في هذا الفوز للاعبه توميسلاف كيس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.





ورفع سيونجنام ررصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد سول عند ست نقاط في المركز السابع.





وفي مباراة ثانية، فاز بوهانج ستيلرز على إنشيون يونايتد 4 / 1.





وسجل أهداف بوهانج ستيلرز ستانيسلاف ليوتشينكو وتشانج راي ها وسونجمو لي ومين كيو سونج في الدقائق السابعة و17 و69 و86، فيما سجل هدف إنشيون يونايتد هو نام كيم في الدقيقة 26.



