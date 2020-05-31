AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيونجنام يهزم سول بهدف نظيف في الدوري الكوري

الأحد 31/مايو/2020 - 02:50 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق سيونجنام اف سي على مضيفه اف سي سول 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز بوهانج ستيلرز على إنشيون يونايتد 4 / 1.

ويدين سيونجنام بالفضل في هذا الفوز للاعبه توميسلاف كيس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع سيونجنام ررصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد سول عند ست نقاط في المركز السابع.

وفي مباراة ثانية، فاز بوهانج ستيلرز على إنشيون يونايتد 4 / 1.

وسجل أهداف بوهانج ستيلرز ستانيسلاف ليوتشينكو وتشانج راي ها وسونجمو لي ومين كيو سونج في الدقائق السابعة و17 و69 و86، فيما سجل هدف إنشيون يونايتد هو نام كيم في الدقيقة 26.

ورفع بوهانج ستيلرز إلى سبع نقاط في المركز الرابع، وتوقف رصيد إنشيون يونايتد عند نقطتين في المركز الحادي عشر قبل الأخير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حيوان مجهول يفترس حصان مواطن سعودي.. فيديو

خيبة أمل.. حمدي النقاز: لم أصدق ما فعله معي فرجاني ساسي بعد سجني.. فيديو

أمريكا.. سقوط قتيل وإصابة 4 بالرصاص واعتقال العشرات في مظاهرات فلويد

محمد صلاح يمنع موهبة ليفربول من الانتقال إلى ريال مدريد

بعد إصابته بالكورونا.. مجدى عبدالغنى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود سعد

فيديوجراف.. تصريحات مهمة من وزيرة الصحة حول إحصائيات كورونا في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| نصائح وشروط التعامل مع مصاب كورونا.. ويارا تخطف الأنظار بالأحمر

تباع على الأرصفة.. مخاطر الكمامات المجهولة

لمرضى القولون العصبي.. 8 أطعمة يجب عدم تناولها