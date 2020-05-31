دلال عبد العزيز تشكر أبطال الجيش المصرى برسالة مؤثرة .. فيديو





قالت الفنانة دلال عبد العزيز ، إن الفنانة سلوى عثمان صديقة عمرها مؤكدة أن الأخيرة تتطور وتثبت بجدارة دائمأ موهبتها الفنية .





وأكدت دلال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية Dmc ، أن صداقتهم تمتد لسنوات عديدة حتى وإن طلت مسافات تجمعاتهم إلا أنها متأصلة الجذور .





ووجهت الفنانة دلال عبد العزيز لأبطال الجيش المصرى والشرطة والأطباء ، وكل زملائها من الوسط الفنى ، والمخرجين وصناع الدراما لعملهم فى الظروف الصعبة الحالية فى ظل فيروس كورونا ..





يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز في موسم السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل " جمع سالم" مع الفنانة زينة، بالإضافة لمشاركتها فى مسلسل فلانتينو .









وقد ظهرت دلال عبد العزيز في اولى حلقات المسلسل بباروكة شعر اشقر وهي نفس الباروكة التي ارتدتها ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل نيللي وشريهان في رمضان 2016.



