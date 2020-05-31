دلال عبد العزيز تشكر أبطال الجيش المصرى برسالة مؤثرة .. فيديو

قالت الفنانة دلال عبد العزيز، إن الفنانة سلوى عثمان صديقة عمرها مؤكدة أن الأخيرة تتطور وتثبت بجدارة دائمأ موهبتها الفنية .
وأكدت دلال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية Dmc ، أن صداقتهم تمتد لسنوات عديدة حتى وإن طلت مسافات تجمعاتهم إلا أنها متأصلة الجذور .
ووجهت الفنانة دلال عبد العزيز لأبطال الجيش المصرى والشرطة والأطباء ، وكل زملائها من الوسط الفنى ، والمخرجين وصناع الدراما لعملهم فى الظروف الصعبة الحالية فى ظل فيروس كورونا ..
يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز في موسم السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل " جمع سالم" مع الفنانة زينة، بالإضافة لمشاركتها فى مسلسل فلانتينو .
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وقد ظهرت دلال عبد العزيز في اولى حلقات المسلسل بباروكة شعر اشقر وهي نفس الباروكة التي ارتدتها ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل نيللي وشريهان في رمضان 2016.