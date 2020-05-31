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دلال عبد العزيز تشكر أبطال الجيش المصرى برسالة مؤثرة .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 05:28 م
دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
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شيرين عادل

قالت الفنانة دلال عبد العزيز، إن الفنانة سلوى عثمان صديقة عمرها مؤكدة أن الأخيرة تتطور وتثبت بجدارة دائمأ موهبتها الفنية .

وأكدت دلال عبد العزيز  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية Dmc ، أن  صداقتهم تمتد لسنوات عديدة  حتى وإن طلت مسافات تجمعاتهم إلا أنها متأصلة الجذور . 

ووجهت  الفنانة دلال عبد العزيز لأبطال الجيش المصرى والشرطة والأطباء ، وكل زملائها من الوسط الفنى ، والمخرجين وصناع الدراما لعملهم فى الظروف الصعبة الحالية فى ظل فيروس كورونا  .. 

يذكر أن  الفنانة دلال عبد العزيز في موسم السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل " جمع سالم" مع الفنانة زينة، بالإضافة لمشاركتها فى مسلسل فلانتينو .


وقد ظهرت دلال عبد العزيز في اولى حلقات المسلسل بباروكة شعر اشقر وهي نفس الباروكة التي ارتدتها ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل نيللي وشريهان في رمضان 2016. 

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