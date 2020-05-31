AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف: زيادة المعروض من الكمامات وبأسعار مناسبة

الأحد 31/مايو/2020 - 08:53 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهوده لزيادة المعروض من الكمامات بأسعار مناسبة ، خاصة مع إلزام الحكومة للمواطنين بارتدائها بالأماكن والمرافق العامة والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات ، ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

حيث ناقش اليوم مع مجموعة من شباب المجلس الاستشاري، وتمكين وتأهيل ، ومجموعة شباب أخرى ، عددًا من المقترحات التي يمكن تنفيذها في الفترة الحالية ، بهدف توفير الكمامات بالشكل المطلوب، وبالاسعار المناسبة.

أوضح محافظ بني سويف أن المحافظة ترحب بكل جهد مخلص وتعاون مثمر لتوفير متطلبات الحماية والوقاية من فيروس كورونا  ويدفع بجهود المحافظة للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم ، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضبط سوق الكمامات التي أصبحت من السلع الأساسية في الفترة الحالية ، من خلال التعاون مع الجهات التنفيذية  المعنية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والشباب والمجلس القومي للمرأة لتبنى مبادرات وخطوات عملية لزيادة المعروض من هذه السلعة الضرورية ، لتحقيق التوازن المطلوب الذي يحافظ على سعرها مناسبا في متناول جمهور المواطنين.

تضمنت المقترحات المطروحة تشغيل بعض المشاغل المتوقفة حاليا لإنتاج الكمامات ، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية وأصحابها ، على أن يخضع المنتج للإشراف الفني والصحي من مديرية الصحة ، بجانب تصنيع كمامات القماش طبقا للمواصفات القياسية ، وبذلك يتم إنتاج كميات كبيرة من هذه السلعة وطرحها بالسوق عبر منافذ موزعة بالقرى والمدن ، ليحصل كل مواطن على احيتاجاته من الكمامات المطابقة للموصفات وبأسعار مخفضة.

كما ناقش محافظ بني سويف إمكانية تنفيذ مقترح تقدم به أحد الشباب ، حيث قام بتقديم 5 نماذج مصنعة من أقنعة الوجه  الفيس شيلد (face shield ) ، التي توفر الحماية والوقاية ، ويتم توفيرها بأسعار مخفضة لتكفي القطعة الواحدة شهر كامل من الاستخدام ،حيث شدد المحافظ على أن هذا المقترح سيتم بحثه فنيا وصحيا عن طريق الصحة،والوصول إلى المواصفات القياسية في مثل تلك المستلزمات الوقائية.

 وفي نفس السياق التقى المحافظ بالدكتور ياسر شلبي أمين عام نقابة الصيادلة ببني سويف  والدكتور جمال الدين " صيدلي " وعضو بالمجلس الاستشاري، حيث ناقش معهم مبادرة تم طرحها من خلال تعاون النقابة مع بعض المصانع المنتجة للكمامات والإشراف الفني والصحي على المنتج بالتعاون مع مديرية الصحة ، وتوزيع المنتج على بعض الصيدليات التي أبدت استعدادها لتقليل هامش الربح في بيع الكمامات ، مما يساهم في تقيل سعر الكمامات ذات المواصفات القياسية والمعتمدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اليوم دراسة  إطلاق مبادرة من خلال  مديرية التضامن الاجتماعي، تحت شعار  (كمامتك هتوصلك لحد بيتك) بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى ورجال الأعمال والأحزاب السياسية والنقابات والأفراد المقتدرين من أبناء المحافظة ، حيث تستهدف المبادرة توفير الكمامات الطبية لتوزيعها "بالمجان"على الأسر والفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع .

حضر الاجتماع : اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، والأستاذة هند أحمد الأمين المساعد بالمجلس الاستشاري ، والدكتور جمال الدين على ، و عمر محمد أحمد ، والمهندس مصطفى عاشور.

محافظ بني سويف: زيادة المعروض من الكمامات وبأسعار مناسبة
محافظ بني سويف: زيادة المعروض من الكمامات وبأسعار مناسبة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة: توفير السلع والمنتجات بتخفيض 20% فى 19 محافظة

ضبط عبوات كحول وجل وكمامات مجهولة المصدر في حملة ببني سويف

بمناسبة رمضان .. طرح لحوم ومواد غذائية مدعمة فى مطروح

يتم تجميعها من خلال المدارس الفنية.. افتتاح أول منفذ لبيع الكمامات بـ بني سويف

في أول يوم.. التزام المواطنين بالكمامات في الأماكن العامة في بني سويف|شاهد

لمكافحة فيروس كورونا .. إطلاق مبادرة كمامتك هتوصلك لحد بيتك ببني سويف

ترشيحاتنا

عند سماع أذان المغرب .. علي جمعة يوصي بالدعاء وترديد 11 كلمة

لم نصل لمرحلة مقلقة.. خالد عبد الغفار: يطمئن المصريين بشأن زيادة أعداد المصابين بـ كورونا.. فيديو

ألقوا النعش على الأرض.. مواطنون يهربون من متوفى كورونا بالأقصر.. فيديو وصور

رانيا ملاح تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

محمد رمضان يتحدى كورونا ويحتفل بزفاف شقيقته.. صور

لتصنيع شاشات الحاسب وتصديرها لأوروبا.. "سامسونج" تضخ 84 مليون دولار استثمارات جديدة

AdvertisementS

رقم للاستفسار عن كورونا فى كل محافظة.. وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجول ليبدأ من 8 مساء حتى 5 صباحا

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

إصابة الإعلامية آية عبد الرحمن بفيروس كورونا .. شاهد

العثور على جثة رجل بالقرب من سيارة محترقة في منيابوليس

قفزة بـ الوفيات.. الصحة: تسجيل 1536 إصابة جديدة بـ كورونا.. و46 وفاة

تعديل مواعيد عمل فروع البنوك الثلاثاء المقبل

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

3 مذيعات.. إصابة ريهام السهلي وآية عبد الرحمن وإلهام النمر بفيروس كورونا.. تفاصيل

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 51.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة

بفستان أنيق.. شاهد أول صور من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

لماذا انتقل فيروس كورونا من الحيوانات للبشر