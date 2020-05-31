التأمين الصحي يوضح مزايا قرار التعامل مع الإصابة بكورونا معاملة الأمراض المهنية.. فيديو

قال الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن قرار معاملة الإصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد معاملة الأمراض المهنية مهم جدا، مضيفا أنه بمثابة إعادة حق من حقوق أعضاء اللجان الطبية والفرق المساعدة لهم في أماكن تقديم الخدمة الطبية والمستشفيات.





وأضاف ضاحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر شاشة "دي ام سي"، مساء اليوم الأحد، أن القانون 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية منح اللجنة العليا للأمراض المهنية حق إدراج المصابين والمعرضين لفيروس كورونا ضمن الأمراض المهنية.





وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في حال حصول وفاة مهنية فإن المتوفي يستحق في هذه الحالة جميع حقوقه المهنية بما فيها تعويض يبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيها وبالإضافة إلى معاش يزيد حسب سنوات الخبرة"، مؤكدا أن هذا القرار يعتبر إعادة لأحد حقوق العاملين في المجال الطبي.