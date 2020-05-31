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أخبار البلد

قرارات جديدة عاجلة.. الأطباء: التأمين الصحي يقرر احتساب الإصابة بكورونا إصابة عمل

الأحد 31/مايو/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قررت اعتبار إصابة أفراد الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد covid-19، إصابة عمل.

وأوضحت لجنة الشباب، أن هيئة التأمين الصحى قررت أيضًا احتساب حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد من الأطقم الطبية، وفاة إصابية لها كافة الحقوق التأمينية الناتجة عن ذلك.

وكانت النقابة العامة للأطباء، تطالب باعتبار متوفي فيروس كورونا المستجد ضمن قانون الشهداء.
 
وفي هذا السياق ننشر أسماء الأطباء الشهداء..

#قائمة_شرف_شهداء_الاطباء_فى_جائحة_الكورونا:

1- الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.

2-  الدكتورة سونيا عبدالعظيم، طبيبة بمحافظة الدقهلية.

3- الدكتور جبريل علي يوسف، استشاري جراحة الرمد. الأقصر

4- الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام.

5- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.

6- الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.

7- الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.

8- الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

9- الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مار مرقس القاهرة

10- الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية

11- الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.

12- الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بإمبابة.

13-  الدكتور وليد يحيى عبد الحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.

14- الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.

15- الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.

16- الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولي.

17- د. أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية.

18- الدكتور صلاح عبدربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.

19- الدكتور عبداللطيف عبدالحميد، مدير الإدارة الصحية  ههيا بالشرقية.

20- الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.

21- د. مشيرة محفوظ استشارى الأشعة صدر المحلة معاش

22- ا.د. صلاح الشيمى استاذ الجلدية طب عين شمس

23- د. رافت ناجى استشاري النساء الجيزة


24- د. احمد بس غلاب استشاري المسالك دمنهور


25- د. سمير الغندور استاذ العظام طب قناة السويس


26- د. رونو يسى مقار استشارى النساء بنى سويف

27-  د. اشرف القاضي استشارى الباطنة والحميات اسوان


28- د. البير جرجس استشاري الاطفال ابو تيج اسيوط

29- د. جمال أبو العلا استشارى أمراض الباطنة.

30- د. محمد فريد الجندى، رئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى.
قرارات جديدة عاجلة.. الأطباء: التأمين الصحي يقرر احتساب الإصابة بكورونا إصابة عمل
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