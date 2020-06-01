رغم التحذيرات.. تكدس المواطنين أمام عيادة أحمد عرابى للتأمين الصحى بكفر الزيات

شكا المواطن صلاح محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكدس مئات المرضى أصحاب الأمراض المزمنة الذين يقومون بصرف علاج شهرى أمام العيادة وداخلها، الأمر الذى ينذر بالخطر وانتشار فيروس كورونا المستجد.





ويقول فى رسالته : شهدت عيادة أحمد عرابى للتأمين الصحى فرع كفر الزيات بمحافظة الغربية، تكدس وازدحام بالمخالفة لقرارات الوقاية من فيروس كورونا، أهمها التباعد الاجتماعى، مطالبا بضرورة تواجد تنظيم من جانب الجهات المسئولة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



