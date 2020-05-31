رغم قرار منع التجمعات .. سوق شعبي فى قرية برية لاصفير بكفر الشيخ

شكا المواطن محمود السعيد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار إقامة سوق شعبى في قرية برية لاصفير مركز سيدى سالم فى محافظة كفر الشيخ.





ويقول فى رسالته : يعمل هذا السوق على تكدس وازدحام الطرقات بالمخالفة لقرارات الوقاية من فيروس كورونا، أهمها التباعد الاجتماعى، مطالبا بضرورة تواجد تنظيم من جانب الجهات المسئولة لذلك السوق.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



