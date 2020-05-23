الباعة الجائلون السبب.. مواطنون يشكون من ازدحام كوبرى مشاة مدخل إيتاى البارود.. صور

شكا المواطن محمود فوزي الماحي، المقيم في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الازدحام والتكدس الذى يشهده كوبرى مشاه مدخل إيتاى البارود.









ويقول فى رسالته: "إن هذا التكدس ناتج من تواجد الباعة الجائلين على يمين ويسار الكوبرى دون التزام أحد بالإجراءات الوقائية، وهو ما يزيد من خطر انتشار فيروس كورونا".









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