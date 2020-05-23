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بين الناس

الباعة الجائلون السبب.. مواطنون يشكون من ازدحام كوبرى مشاة مدخل إيتاى البارود.. صور

السبت 23/مايو/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمود فوزي الماحي، المقيم في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الازدحام والتكدس الذى يشهده كوبرى مشاه مدخل إيتاى البارود.


ويقول فى رسالته: "إن هذا التكدس ناتج من تواجد الباعة الجائلين على يمين ويسار الكوبرى دون التزام أحد بالإجراءات الوقائية، وهو ما يزيد من خطر انتشار فيروس كورونا".


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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